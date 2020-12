«Tangenti in cambio della grazia di Trump»: l’indagine del dipartimento di Giustizia scuote la Casa Bianca (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tangenti a «personalità della Casa Bianca» in cambio di una grazia presidenziale da parte di Donald Trump. Secondo quanto scrive la Cnn, è l’ipotesi su cui sta indagando il dipartimento di Giustizia statunitense. L’emittente cita documenti giudiziari, da cui emerge che il giudice della corte distrettuale della capitale Beryl Howell ha autorizzato alcuni procuratori ad avere accesso ai file contenuti in oltre 50 device informatici sequestrati nei mesi scorsi. Trump ha commentato la notizia a mezzo social: «l’indagine sulla grazia è una fake news!», ha scritto su Twitter. December 2, 2020 Gli inquirenti ritengono che l’analisi dei pc, tablet e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 dicembre 2020)a «personalità» indi unapresidenziale da parte di Donald. Secondo quanto scrive la Cnn, è l’ipotesi su cui sta indagando ildistatunitense. L’emittente cita documenti giudiziari, da cui emerge che il giudicecorte distrettualecapitale Beryl Howell ha autorizzato alcuni procuratori ad avere accesso ai file contenuti in oltre 50 device informatici sequestrati nei mesi scorsi.ha commentato la notizia a mezzo social: «sullaè una fake news!», ha scritto su Twitter. December 2, 2020 Gli inquirenti ritengono che l’analisi dei pc, tablet e ...

