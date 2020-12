SuperG, Shiffrin salta gli appuntamenti di St. Moritz (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ST. Moritz - Un'altra assenza per Mikaela Shiffrin . L'atleta statunitense salterà il SuperG di St. Moritz in programma per sabato 5 dicembre. Le prime due gare veloci della stagione, quindi, non ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ST.- Un'altra assenza per Mikaela. L'atleta statunitense salterà ildi St.in programma per sabato 5 dicembre. Le prime due gare veloci della stagione, quindi, non ...

