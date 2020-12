Sul Mes non si è cambiata idea. I 5S non lo attiveranno mai. Parla la deputata Galizia: “La Lega fa propaganda. Nessuna frattura nel Movimento, il dibattito fortifica” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nessuna spaccatura all’interno del Movimento cinque stelle. Né tantomeno un cambio di rotta rispetto al no chiaro e netto sull’attivazione del Mes. Le tante dichiarazioni avventate e opportunistiche di membri dell’opposizione e i tanti retroscena (anche questi avventati e, a pensar male, pure opportunistici) di alcuni giornali nelle ultime ore, dunque, non trovano minima conferma nella posizione ufficiale del Movimento cinque stelle. A dirlo, in maniera altrettanto netta, è Francesca Galizia, deputata e capogruppo M5S in commissione Esteri. La Galizia ribadisce a più riprese un concetto chiaro: “Non è vero che abbiamo cambiato idea sul Mes: finché il Movimento 5 Stelle sarà al governo il Mes non sarà attivato”. Tutto ruota attorno alle parole del capo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 dicembre 2020)spaccatura all’interno delcinque stelle. Né tantomeno un cambio di rotta rispetto al no chiaro e netto sull’attivazione del Mes. Le tante dichiarazioni avventate e opportunistiche di membri dell’opposizione e i tanti retroscena (anche questi avventati e, a pensar male, pure opportunistici) di alcuni giornali nelle ultime ore, dunque, non trovano minima conferma nella posizione ufficiale delcinque stelle. A dirlo, in maniera altrettanto netta, è Francescae capogruppo M5S in commissione Esteri. Laribadisce a più riprese un concetto chiaro: “Non è vero che abbiamo cambiatosul Mes: finché il5 Stelle sarà al governo il Mes non sarà attivato”. Tutto ruota attorno alle parole del capo ...

