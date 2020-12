Subaru, solo 35 esemplari per nuova Brz Ultimate Edition (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Per celebrare l’ultimo model year per l’Europa della sua sportiva a trazione posteriore, Subaru Italia ha deciso di lanciare la BRZ Ultimate Edition, una versione speciale disponibile per il mercato italiano in soli 35 esemplari numerati. Nasce con lo scopo di coinvolgere i sensi di chi guida: vista, udito e tatto. Le modifiche di prodotto hanno portato a un’estetica unica, un nuovo sound e una qualità di guida ulteriormente affinate. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con partner d’eccellenza nel proprio settore: Brembo, Sachs, OZ, Remus, Pirelli. La prima novità che risalta alla vista di questa vettura sono i cerchi in lega forgiati di colore oro che evocano le imprese sportive del marchio a sei stelle e si sposano alla perfezione con la vernice Blue Pearl. Si tratta di Cerchi OZ ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Per celebrare l’ultimo model year per l’Europa della sua sportiva a trazione posteriore,Italia ha deciso di lanciare la BRZ, una versione speciale disponibile per il mercato italiano in soli 35numerati. Nasce con lo scopo di coinvolgere i sensi di chi guida: vista, udito e tatto. Le modifiche di prodotto hanno portato a un’estetica unica, un nuovo sound e una qualità di guida ulteriormente affinate. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con partner d’eccellenza nel proprio settore: Brembo, Sachs, OZ, Remus, Pirelli. La prima novità che risalta alla vista di questa vettura sono i cerchi in lega forgiati di colore oro che evocano le imprese sportive del marchio a sei stelle e si sposano alla perfezione con la vernice Blue Pearl. Si tratta di Cerchi OZ ...

