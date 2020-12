Su Orler Tv la serie The Gallery racconta l’arte

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ogni sabato c’è laThe: in onda suTv il dietro le quinte del mercato delcon aneddoti e curiosità sugli stereotipi legati a opere e artisti Il mondo del mercato delè complesso e stratificato ma, allo stesso tempo, affascinante e poco conosciuto. Proprio per questo durante il lockdown è nata… L'articolo Corriere Nazionale.

_PuntoZip_ : “THE GALLERY”, la serie televisiva sul mercato dell’arte, in onda ogni sabato su ORLER TV - CeccarelliL_ : “THE GALLERY”, la serie televisiva sul mercato dell’arte, in onda ogni sabato su ORLER TV -

Ultime Notizie dalla rete : Orler serie

Corriere Nazionale

Ogni sabato c’è la serie The Gallery: in onda su Orler Tv il dietro le quinte del mercato dell’arte con aneddoti e curiosità sugli stereotipi legati a opere e artisti Il mondo del mercato dell’art ...

The Gallery. Il mondo dell’arte in una serie tv

In onda su Orler Tv il dietro le quinte del mercato dell'arte. Ironia, leggerezza, aneddoti e curiosità sugli stereotipi legati a opere e artisti ...