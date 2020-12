Su Netflix torna Lupin: anche il leggendario ladro gentiluomo diventa nero (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Parigi, 2 dic – Sbarca su Netflix una nuova serie dedicata a Lupin: il colosso con dello streaming ha rilasciato oggi il trailer ufficiale, che rivela che a vestire i panni del famoso personaggio letterario francese (nonché manga e anime giapponese) sarà l’attore Omar Sy. Netflix, Arsenio Lupin diventa Assane Diop Sy ricoprirà infatti il ruolo di Assane Diop, il nuovo ladro gentiluomo rivisto e aggiornato per il 2020, nella serie Netflix ispirata alle avventure di Lupin. La serie sarà disponibile allo streaming da gennaio 2021 ed è prodotta sia da Netflix che da Gaumont Television. Il nuovo Lupin è un libero adattamento dai romanzi di Maurice LeBlanc, che a sua volta ispirarono altri film nonché la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Parigi, 2 dic – Sbarca suuna nuova serie dedicata a: il colosso con dello streaming ha rilasciato oggi il trailer ufficiale, che rivela che a vestire i panni del famoso personaggio letterario francese (nonché manga e anime giapponese) sarà l’attore Omar Sy., ArsenioAssane Diop Sy ricoprirà infatti il ruolo di Assane Diop, il nuovorivisto e aggiornato per il 2020, nella serieispirata alle avventure di. La serie sarà disponibile allo streaming da gennaio 2021 ed è prodotta sia dache da Gaumont Television. Il nuovoè un libero adattamento dai romanzi di Maurice LeBlanc, che a sua volta ispirarono altri film nonché la ...

The Call Netflix: un rapporto di amicizia nato in due epoche diverse si rivelerà essere qualcosa di molto più pericoloso.

Imperdibili su Netflix a dicembre? Dal ritorno di Le terrificanti avventure di Sabrina, alla nuova Bridgerton, mentre tra i film Mank e The Midnight Sky.

