Su Amazon Music Unlimited anche i videoclip della vostra musica

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una bella novità sta per affacciarsi sul mondo di, che, come riportato da ‘theverge.com‘, sarebbe sul punto di integrare una sezione con i video delle canzoni nei risultati di ricerca e nelle pagine riservate agli artisti (sarannocreate delle playlist dedicate a loro, giusto per non farsi mancare nulla), così da tenere meglio botta a YouTube. Si tratterà, per farvela breve, di cliccare su di un tasto dedicato per lo switch dall’ascolto semplice alla visualizzazione del relativo videoale. Badate bene: la funzione sarà riservata solo agli abbonati al servizio, il cui costo è di 9,99 euro al mese (si potrà prima usufruire di una prova gratuita dalla durata di 3 mesi, ...