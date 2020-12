Streaming online Juventus -Dinamo Kiev diretta live tv Gratis Sky o Dzan | dove e come vedere

Leggi su aciclico

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’affetto che Mircea Lucescu serba per l’uomo Andrea Pirlo traspare dal timido sorriso che – quando ne parla – si fa largo tra le rughe d’esperienza a solcare il suo volto. La stima per il giocatore l’aveva esibita la prima volta il 21 maggio 1995, quando a Brescia lo fece esordire appena 16enne sul grande palcoscenico della Serie A. Quella per l’allenatore, invece, è emersa ieri – durante la conferenza stampa di presentazione della gara che li opporrà questa sera sulle panchine di Dynamo– con una frase fatta scivolare quasise fosse la più naturale e scontata: «Questapuò vincere la Champions League». Epilogo, invece, di un ragionamento che in fase di premessa ha affrescato un quadro concreto della situazione bianconera, senza frasi fatte da gettare in pasto ai sogni dei tifosi. «La ...