Strage Viareggio | pg Cassazione chiede nuovo processo per Moretti

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Celebrare un nuovo processo di appello per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex ad di Ferrovie dello Stato. E' quanto chiesto dal sostituto procuratore generale di Cassazione Pasquale Finiani all'udienza del processo che si svolge a porte chiuse davanti alla Quarta sezione penale della Suprema Corte per la Strage di Viareggio avvenuta la notte del 29 giugno del 2009 e costata la vita a 32 persone. Per il pg deve essere annullata con rinvio la sentenza che aveva condannato Moretti a 7 anni. Il pg ha chiesto un nuovo processo anche per altri tre ex dirigenti di Rfi, Francesco Favo, condannato in appello a 4 anni, e per Giovanni Costa e Giorgio Di ...

