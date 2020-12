Stop alla patrimoniale, emendamento inammissibile per mancanza di coperture (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Orfini (Pd) e Fratoianni (Leu): «Incredibile che un'imposta che garantisce maggior gettito venga respinta con questa motivazione» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Orfini (Pd) e Fratoianni (Leu): «Incredibile che un'imposta che garantisce maggior gettito venga respinta con questa motivazione»

LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - fattoquotidiano : Stop della commissione Bilancio della Camera alla proposta di patrimoniale. Fratoianni e Orfini: “la ripresenteremo… - petergomezblog : Impianti sciistici, stop europeo? Dalla Baviera ok alla linea italiana, Austria contraria. Macron: “Impossibile apr… - crisenza_paola : RT @Sabina1956: Strage di #Viareggio, sono caduti in #prescrizione i reati di incendio colposo e lesioni gravissime. Adesso riuscite a capi… - infoitinterno : Nuovo Dpcm 4 dicembre, stop spostamenti: cosa dice Speranza alla Camera -

Ultime Notizie dalla rete : Stop alla Stop alla patrimoniale, emendamento inammissibile per mancanza di coperture La Gazzetta di Mantova Manovra, stop a patrimoniale per mancanza di coperture

Per questo faremo ricorso contro questa decisione e ci aspettiamo una spiegazione, numeri alla mano, del perché questo sia accaduto”, lo affermano in una dichiarazione congiunta Nicola Fratoianni (Leu ...

Ecoballe, Piombino annuncia lo stop al recupero: ne resteranno 24 in fondo al mare?

Il Comune di Piombino annuncia che sono «concluse ufficialmente le operazioni di recupero» delle 56 ecoballe finite in mare cinque anni fa dopo essere ...

Per questo faremo ricorso contro questa decisione e ci aspettiamo una spiegazione, numeri alla mano, del perché questo sia accaduto”, lo affermano in una dichiarazione congiunta Nicola Fratoianni (Leu ...Il Comune di Piombino annuncia che sono «concluse ufficialmente le operazioni di recupero» delle 56 ecoballe finite in mare cinque anni fa dopo essere ...