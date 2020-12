“Stefano De Martino e Gabriel Garko al GF Vip” | parla Costanzo e candida anche Platinette

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) E se nella Casa del GF Vip entrassero due sex symbol del calibro die Stefano De? Il primo, in qualche modo, è già stato protagonista di questa quinta edizione del reality in salsa vip, mentre per il secondo sarebbe davvero un’esperienza inedita. A sollevare il quesito è stato il giornalista Maurizio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.