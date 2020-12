Stasera in Tv il ritorno sui banchi di scuola con il film “Immaturi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) E’ l’incubo ricorrente per gli studenti di tutto il mondo. A chiunque sarà capitato di sognare quel professore, che tanto odiavamo alle superiori, chiamarci per un’interrogazione del tutto inaspettata. Se l’oggetto del brutto ricordo fosse, invece, l’esame di maturità? Aglidi Paolo Genovese capita proprio questo, ma nel loro caso non si tratta assolutamente di un sogno. La storia degli sfortunati ex studenti del liceo romano Giulio Cesare torna sul canale Mediaset Cine34 alle 22.16 di questa sera. La commedia italiana del 2011 ironizza su una paura degli esami mai superata. Anche se i suoi protagonisti sono ormai grandi e conducono una vita lontana da quella scolastica, ritrovarsi di fronte ad una prova, che sembrava ormai superata, li mette di fronte ad una condizione di scomodità.è unal passato ...