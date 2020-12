Squalifica Morata, due giornate per lo spagnolo: la Juventus farà ricorso (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Squalifica Morata – La partita di Benevento si porta dietro tante cose. Dall’incapacità della Juventus di mantenere una situazione di vantaggio, al mancato gol della sicurezza una volta sbloccata la gara. Ma non solo. Infatti la gara contro gli uomini di Inzaghi ha portato via tante polemiche per un rigore mancato su De Ligt e per il rosso ingiusto nei confronti di Morata. Pirlo dovrà fare a meno di quello che è il suo uomo migliore dopo Ronaldo. Squalifica Morata, la Juventus farà ricorso Alvaro è stato espulso a fine gare dopo ripetute proteste per un rigore mancato, infatti secondo Sky Sport lo spagnolo avrebbe detto: “Era un rigore imbarazzante”. Due giornate di Squalifica, “?per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 dicembre 2020)– La partita di Benevento si porta dietro tante cose. Dall’incapacità delladi mantenere una situazione di vantaggio, al mancato gol della sicurezza una volta sbloccata la gara. Ma non solo. Infatti la gara contro gli uomini di Inzaghi ha portato via tante polemiche per un rigore mancato su De Ligt e per il rosso ingiusto nei confronti di. Pirlo dovrà fare a meno di quello che è il suo uomo migliore dopo Ronaldo., laAlvaro è stato espulso a fine gare dopo ripetute proteste per un rigore mancato, infatti secondo Sky Sport loavrebbe detto: “Era un rigore imbarazzante”. Duedi, “?per ...

