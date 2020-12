Spotify, perché tutti lo postano su Instagram: come vedere le canzoni più ascoltate (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quali canzoni e quale genere di musica abbiamo ascoltato di più nell’ultimo anno? Curioso da scoprire, e Spotify ce ne dà la possibilità. In queste ore, infatti, quasi tutti stanno postando tra le loro storie Instagram l’infografica che dà conto del minutaggio di musica ascoltata e soprattutto quali sono state le canzoni più ascoltate. Un promemoria per capire come e se siano cambiati i propri gusti musicali e, se si vuole, farlo sapere anche agli altri attraverso semplici passaggi. L’anno sta finendo e per questo Spotify ha deciso, come successo già gli anni passati, di permettere ai propri utenti di avere un riepilogo dell’utilizzo dell’applicazione, ormai vero e proprio business di punta della musica mondiale. Ecco spiegato quindi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Qualie quale genere di musica abbiamo ascoltato di più nell’ultimo anno? Curioso da scoprire, ece ne dà la possibilità. In queste ore, infatti, quasistanno postando tra le loro storiel’infografica che dà conto del minutaggio di musica ascoltata e soprattutto quali sono state lepiù. Un promemoria per capiree se siano cambiati i propri gusti musicali e, se si vuole, farlo sapere anche agli altri attraverso semplici passaggi. L’anno sta finendo e per questoha deciso,successo già gli anni passati, di permettere ai propri utenti di avere un riepilogo dell’utilizzo dell’applicazione, ormai vero e proprio business di punta della musica mondiale. Ecco spiegato quindi ...

