Spostamenti a Natale e Capodanno | sì o no?

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Confermata la stretta sugli, anche tra regioni gialle. Ci si potrà spostare solo nel caso di rientro al proprio domicilio, ma al momento nessuna novità sui ricongiungimenti. A spingere per tenere aperti i ristoranti il 25 e il 26 è soprattutto Italia viva, con la capo delegazione Bellanova, mentre l’eventualità di riaprire la scuola il 14 dicembre, sarà quasi certamente accantonata. Niente sci, niente crociere. Ma le misure sono al momento al vaglio dei ministri, e non mancano tensioni tra i più aperturisti come Bellanova ed i rigoristi come Boccia. Inoltre, dal 24 dicembre al 1 gennaio non si potrà uscire dal proprio Comune. Sulle persone da ospitare a cena o a pranzo a casa non arriveranno regole e divieti, come ha antecedentemente detto Conte, “non è possibile imporre controlli in casa” ma viene fatta la raccomandazione e l’invito a evitare ...