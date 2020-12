Spider-Man: Miles Morales giocato da Jack Black in un folle video di Jablinski Games (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Anche se Jack Black è meglio conosciuto come una star del cinema, è anche un popolare Youtuber con il suo canale Jablinski Games. L'attore non ha commentato il lancio di PS5 e Xbox Series X, ma ora ha pubblicato un esilarante video in cui gioca a Spider-Man: Miles Morales. A quanto pare, dunque, il celebre comico è un fan dell'ultima fatica di Insomniac Games e, oltre al video, Jack Black ha deciso di travestirsi da Spider-Man. Ovviamente il risultato è un cosplay divertentissimo! Le immagini dell'attore travestito da Uomo Ragno sono visibili sul suo profilo Instagram, mentre il video di Jablinski Games potete vederlo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Anche seè meglio conosciuto come una star del cinema, è anche un popolare Youtuber con il suo canale. L'attore non ha commentato il lancio di PS5 e Xbox Series X, ma ora ha pubblicato un esilarantein cui gioca a-Man:. A quanto pare, dunque, il celebre comico è un fan dell'ultima fatica di Insomniace, oltre alha deciso di travestirsi da-Man. Ovviamente il risultato è un cosplay divertentissimo! Le immagini dell'attore travestito da Uomo Ragno sono visibili sul suo profilo Instagram, mentre ildipotete vederlo ...

3cinematographe : #JackBlack vestito da #SpiderMan e una gara con gli skateboard? Perché no. Ecco l'esilarante video condiviso dal co… - i400calci : Tenetevi forte: Spider-Man 2 è invecchiato peggio di Spider-Man 1. Mic drop. - GamingToday4 : Spider-Man: Capitan America con Miles Morales per il finale di Ultimatum Saga - badtasteit : #SpiderMan: #CapitanAmerica con Miles Morales per il finale di Ultimatum Saga - CalcioArg : Passa il turno il #River grazie ad un rigore sul finale trasformato da #DeLaCruz. Ora troverà la vincente tra Nacio… -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man Spider-Man: The Animated Series, il miglior cartone animato dell’Arrampicamuri Tom's Hardware Italia Venom, cosa c'è di sbagliato nello spin-off di Spider-Man?

È possibile uno spin-off di Spider-Man senza Spider-Man? Ce lo chiediamo da quando abbiamo visto il nuovo trailer di Venom... [leggi] ...

Jack Black è Spider-Man in questo divertentissimo video

Jack Black vestito da Spider-Man e una gara con gli skateboard? Perché no. Ecco l'esilarante video condiviso dal comico!

È possibile uno spin-off di Spider-Man senza Spider-Man? Ce lo chiediamo da quando abbiamo visto il nuovo trailer di Venom... [leggi] ...Jack Black vestito da Spider-Man e una gara con gli skateboard? Perché no. Ecco l'esilarante video condiviso dal comico!