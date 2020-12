Spice Girls | in arrivo il ritorno?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lesono ancora un marchio di fabbrica, e unsulle scene è sempre più vicino. Sentiamo le parole di Mel C sull’argomento, in attesa di conferme.. Che leGirs siano di? Siamo nel 2020 e i membri della girl band per eccellenza hanno un gruppo WhatsApp. Parleranno delle loro carriere, dei figli e del non averne, dei ruoli che hanno interpretato in una delle più grandi girl band della storia. Oppure c’è sulla via delleun potenzialesulle scene, un comeback che non sia solo celebrativo. Ormai le ragazze sono uno dei marchi di fabbrica della pop culture anni novanta, amate dal pubblico contemporaneo come quello che le ha consacrate. Già nel 2019 c’è stato unper le ...