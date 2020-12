Speranza | Vaccino anti Covid sarà gratuito per tutti ma non obbligatorio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La distribuzione delcoronavirus “centralizzata” e ilpergli italiani” ma, almeno per ora, non. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in Aula al Senato nel corso delle comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza. “Al momento non è intenzione del governo introdurre l’obbligo di vaccinarsi contro il”. “I vaccini ci saranno da gennaio - ha detto il ministro - e il Paese deve arrivarci con il Servizio sanitario preparato”. Quanto alle misure di contenimento del contagio durante le feste natalizie, il ministro ha sottolineato: “Dobbiamo disincentivare gli spostamenti tra regioni il 25, 26 e ...