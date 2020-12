Speranza “Se abbassiamo guardia terza ondata Covid dietro l'angolo” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Per la stabilizzazione dei risultati positivi, c'è bisogno di altre settimane di sacrifici e poi una robusta cura di mantenimento. Attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con lo scampato pericolo, l'onda resta ancora molto alta e la nostra navigazione resta ancora difficile. Non facciamoci illusioni, se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro l'angolo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell'informativa in Senato. Durante l'estate “si è determinato un clima da liberi tutti sbagliato”, ha aggiunto. Quindi “le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà, non vogliamo nuove pesanti chiusure a gennaio e febbraio, senza consistente limitazioni e un cambio delle nostre abitudine la convivenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Per la stabilizzazione dei risultati positivi, c'è bisogno di altre settimane di sacrifici e poi una robusta cura di mantenimento. Attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con lo scampato pericolo, l'onda resta ancora molto alta e la nostra navigazione resta ancora difficile. Non facciamoci illusioni, selalal'. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, nel corso dell'informativa in Senato. Durante l'estate “si è determinato un clima da liberi tutti sbagliato”, ha aggiunto. Quindi “le prossime festività vanno affrontate con estrema serietà, non vogliamo nuove pesanti chiusure a gennaio e febbraio, senza consistente limitazioni e un cambio delle nostre abitudine la convivenza ...

