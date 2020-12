Speranza: “Limitazioni e rigore durante le Feste, a gennaio vaccino gratis” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – “Dall’analisi dei dati, considerati soprattutto nel loro quadro evolutivo, emerge che l’insieme delle misure inizia a dare i primi risultati“. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando al Senato le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Leggi su dire (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – “Dall’analisi dei dati, considerati soprattutto nel loro quadro evolutivo, emerge che l’insieme delle misure inizia a dare i primi risultati“. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando al Senato le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

