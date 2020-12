Speranza in Parlamento: «Vaccino gratuito per tutti da gennaio, acquisto centralizzato» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roberto Speranza illustra le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid. Si parlerà quindi del Dpcm di dicembre in Senato in vista del Natale e di Capodanno Leggi su corriere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Robertoillustra le nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid. Si parlerà quindi del Dpcm di dicembre in Senato in vista del Natale e di Capodanno

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che il prossimo 2 dicembre presenterà in Parlamento il Piano str… - giovannella58 : RT @MariaRo51490621: @ChiodiDonatella @Storace E dopo aver pagato l' endorsement dell' OMS, con i nostri soldi, Speranza è andato in Parla… - GianfryDiMaio : #Speranza al #Parlamento:' vaccino somministrato gratuitamente a tutti' Forza e vaffanculo al #COVID19 - MarcG_69 : RT @MariaRo51490621: @ChiodiDonatella @Storace E dopo aver pagato l' endorsement dell' OMS, con i nostri soldi, Speranza è andato in Parla… - 1Dthanktoexist : RT @LyStyles: Speranza al parlamento: 'voglio dare dei numeri affinchè nelle festività natalizie non si ripetano le stesse leggerezze viste… -