Speranza illustra il nuovo Dpcm | «Servono ancora sacrifici | terza ondata dietro angolo»

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Robertole nuove misure per fronteggiare l’emergenza Covid. Si parlerà quindi deldi dicembre in Senato in vista del Natale e di Capodanno

tusciatimes : Il ministro della Salute Speranza illustra alla Camera il nuovo Dpcm - - TSTARANTO : Covid: Speranza in Senato il 2 dicembre illustra nuovo Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza illustra

Corriere della Sera

Si presenta in aula al Senato, Roberto Speranza, per illustrare le nuove misure del dpcm in vista delle feste di Natale e Capodanno, su cui ancora si sta trattando e che però dovrebbe entrare in ...Prime dosi da gennaio e iniezione gratuita per tutti: il piano vaccini illustrato da Speranza in Senato. Il ministro Speranza sta intervenendo in Senato per presentare il piano vaccini: ha annunciato ...