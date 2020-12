Spal, il portiere Berisha è stato ricoverato dopo la positività al Covid-19 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Spal, con una nota ufficiale, ha comunicato che il portiere Berisha è stato ricoverato in ospedale per accertamenti clinici dopo essere risultato positivo al Covid-19. Questo il comunicato: “S.P.A.L. srl comunica che a seguito della positività al Covid-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il portiere biancazzurro Etrit Berisha è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici.” Foto: twitter uff Spal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La, con una nota ufficiale, ha comunicato che ilin ospedale per accertamenti cliniciessere risultato positivo al-19. Questo il comunicato: “S.P.A.L. srl comunica che a seguito dellaal-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore ilbiancazzurro Etritpresso il reparto specializzato-19 dell’Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici.” Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

