Spal, Berisha positivo al Covid-19: il portiere albanese è ricoverato in ospedale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nuovo caso di positività al Coronavirus in casa Spal.Etrit Berisha è stato ricoverato per accertamenti clinici presso il reparto Covid-19 dell’ospedale di Cona. Il portiere della Spal, dopo essere risultato positivo al tampone lo scorso venerdì 27 novembre a seguito degli impegni con la Nazionale albanese, si trovava in isolamento precauzionale. Tuttavia, sei giorni dopo il risultato del test, l'estremo difensore ex Lazio e Atalanta è stato ricoverato a Ferrara.Di seguito, il comunicato diramato dalla società emiliana sul proprio sito di riferimento.“S.P.A.L. srl comunica che a seguito della positività al Covid-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il portiere ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nuovo caso di positività al Coronavirus in casa.Etritè statoper accertamenti clinici presso il reparto-19 dell’di Cona. Ildella, dopo essere risultatoal tampone lo scorso venerdì 27 novembre a seguito degli impegni con la Nazionale, si trovava in isolamento precauzionale. Tuttavia, sei giorni dopo il risultato del test, l'estremo difensore ex Lazio e Atalanta è statoa Ferrara.Di seguito, il comunicato diramato dalla società emiliana sul proprio sito di riferimento.“S.P.A.L. srl comunica che a seguito della positività al-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il...

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #SPAL, #Berisha, positivo al #coronavirus, è stato ricoverato ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieB - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #SerieB | #Spal, accertamenti in corso per il portiere - sportli26181512 : Spal, UFFICIALE: Berisha positivo al Covid-19: Etrit Berisha positivo al Covid-19, lo comunica la...… - FiorentinaUno : COVID-19, Berisha della SPAL in ospedale per accertamenti clinici - - Aquila6811 : RT @Solo_La_Lazio: ?? L'ex #Lazio #Berisha ricoverato per il #Covid19 ?? Forza Etrit ?? ?? Il comunicato della @spalferrara ?? -