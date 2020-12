Spagna, rallenta la crescita dei disoccupati a novembre (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cresce ad un ritmo più lento la disoccupazione in Spagna nel mese di novembre, decelerando rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un aumento mensile dei disoccupati di 25.269 unità (+0,66%) a fronte della crescita di 49mila unità registrata a ottobre. Dall’inizio della serie storica, nel 1996, la disoccupazione a novembre è aumentata, in media, di circa 34.000 persone. Nel novembre di quest’anno, l’aumento è stato inferiore. Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente evidenzia ancora una crescita dei disoccupati di 653.128 unità (+20,2%). Il numero totale dei disoccupati si è attestato a 3.851.312 persone. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cresce ad un ritmo più lento la disoccupazione innel mese di, decelerando rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrato un aumento mensile deidi 25.269 unità (+0,66%) a fronte delladi 49mila unità registrata a ottobre. Dall’inizio della serie storica, nel 1996, la disoccupazione aè aumentata, in media, di circa 34.000 persone. Neldi quest’anno, l’aumento è stato inferiore. Il confronto con lo stesso mese dell’anno precedente evidenzia ancora unadeidi 653.128 unità (+20,2%). Il numero totale deisi è attestato a 3.851.312 persone.

GiornaleLORA : LET: In Spagna Emily K. Pedersen sorpassa Nuria Iturrioz Eurotour: in Sudafrica Meronk rallenta, ma mantiene la lea… - ilcalciofemm : SPAGNA | PDF, vincono Barcelona e Atletico. Il Tenerife rallenta. ?? Matteo Cassina -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna rallenta Spagna, rallenta la crescita dei disoccupati a novembre Borsa Italiana Spagna, rallenta la crescita dei disoccupati a novembre

(Teleborsa) - Cresce ad un ritmo più lento la disoccupazione in Spagna nel mese di novembre, decelerando rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si ...

Spagna: rallenta la crescita del numero dei disoccupati a novembre

In Spagna, il Ministero dell’Occupazione ha reso noto che nel mese di novembre il numero dei disoccupati e’ aumentato di 25.300 unità, rispetto al mese precedente, dopo l’incremento di 49.600 unità a ...

(Teleborsa) - Cresce ad un ritmo più lento la disoccupazione in Spagna nel mese di novembre, decelerando rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si ...In Spagna, il Ministero dell’Occupazione ha reso noto che nel mese di novembre il numero dei disoccupati e’ aumentato di 25.300 unità, rispetto al mese precedente, dopo l’incremento di 49.600 unità a ...