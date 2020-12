Sony Bend Studio perde due veterani che lasciano lo studio di Days Gone

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il creative director diInteractive Entertainment, John Garvin, e il game director Jeff Ross hanno lasciato lodi. Garvin è stato condal 1997, quando era ancora noto come Eidetic e prima che fosse acquisito daInteractive Entertainment nel 2000, mentre Ross è stato conInteractive Entertainment dal 2006 ein particolare dal 2015. Secondo il thread su Twitter che annunciava la sua partenza, Garvin ha lasciatopiù di un anno fa. Ecco il suo messaggio completo: Leggi altro...

Eurogamer_it : Sony Bend Studio: lo studio di #DaysGone saluta due veterani. - tuttoteKit : Sony Bend: creative e game director lasciano la software house #DaysGone #SIEBendStudio #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Sony Bend

Il creative director di Sony Interactive Entertainment Bend Studio, John Garvin, e il game director Jeff Ross hanno lasciato lo studio di Days Gone. Garvin è stato con Bend Studio dal 1997, quando era ...Due creatori di Days Gone hanno recentemente abbandonato il loro ruolo presso Sony Bend Studio. Ciò non fa sperare riguardo a un ipotetico sequel.