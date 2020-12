“Sono trans da oggi | ecco il mio nuovo nome” L’attrice cambia vita a 33 anni | “E sono felice”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Seifa aveva fatto coming out come omosessuale. Duedopo aveva sposato coreografa Emma Portner. Tutti lo conoscono come Ellen Page ma parliamo al maschile perché d’ora in poi si chiamerà Elliot e, per descriversi, utilizzerà i pronomi ‘lui’ e ‘loro’. Perché non si rispecchia nella dicotomia maschile-femminile ma sente di possedere un’identità con elementi di entrambi i generi. Questa notizia probabilmente darà coraggio a molte persone che si trovano nella stessa, difficile, situazione. La 33enne Ellen Page, d’ora in poi Elliot, è un attore di fama mondiale e perciò un tale avvenimento scuoterà gli animi di molti in modo estremamente efficace. La notizia è stata diffusa tramite il suo profilo Twitter, che raccoglie milioni di fan.la sua commovente lettera, carica di forza. Si tratta dunque del secondo coming ...