Sondaggi politici elettorali oggi 2 dicembre 2020: cala la Lega, bene Pd e FdI. Torna a crescere il consenso di Forza Italia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 2 dicembre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Cresce il consenso del Pd e, a sorpresa, di Forza Italia, cala quello della Lega: sono questi i dati più rilevanti che emergono dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati dall’istituto Emg Acqua. Secondo le rilevazioni, la Lega resta il primo partito, ma cala dello 0,4 per cento, assestandosi al 24,4%. Ancora distante il Pd che si porta al 20,3 per cento, guadagnando uno 0,3 per cento rispetto all’ultima rivelazione. Fratelli d’Italia guadagna ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020): ultimissimi dati– Cresce ildel Pd e, a sorpresa, diquello della: sono questi i dati più rilevanti che emergono dagli ultimielaborati dall’istituto Emg Acqua. Secondo le rilevazioni, laresta il primo partito, madello 0,4 per cento, assestandosi al 24,4%. Ancora distante il Pd che si porta al 20,3 per cento, guadagnando uno 0,3 per cento rispetto all’ultima rivelazione. Fratelli d’guadagna ...

Noiconsalvini : LA LEGA DI SALVINI TORNA A VOLARE, PESSIME NOTIZIE PER PD E M5S: IL SONDAGGIO CHE SPAVENTA IL GOVERNO - LegaSalvini : ++ SONDAGGI, LEGA DI #SALVINI TORNA A VOLARE ++ - Noiconsalvini : ++ SONDAGGI POLITICI, TORNA A CRESCERE LA LEGA. IN DISCESA INVECE PD E M5S ++ - rafvitolo : RT @LegaSalvini: LA LEGA DI SALVINI TORNA A VOLARE, PESSIME NOTIZIE PER PD E M5S: IL SONDAGGIO CHE SPAVENTA IL GOVERNO - 4nemesi : @garosi_andrea L'elemento discriminante alla fine è emerso I sondaggi danno interesse della popolazione a vaccinars… -