Slot: “E’ un momento speciale. Non dobbiamo fare calcoli” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Arne Slot, tecnico dell’AZ Alkmaar, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli in Europa League. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “All’andata abbiamo vinto lì 1-0, abbiamo fatto una buona gara giocando molto bene. Napoli? E’ bello e speciale dire che abbiamo una possibilità di continuare la competizione nonostante un girone con un top club come il Napoli e lun grande club ora leader in Spagna. Sono tre club tutti molto vicini tra loro in questo momento. Calcoli? Puoi fare tutti i tipi di calcoli, ma sono convinto che se perdiamo alla fine saremo fuori. Mi aspetto che il Napoli giochi con la formazione migliore così come fece nella gara di andata.” Foto: twitter uff AZ L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Arne, tecnico dell’AZ Alkmaar, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli in Europa League. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “All’andata abbiamo vinto lì 1-0, abbiamo fatto una buona gara giocando molto bene. Napoli? E’ bello edire che abbiamo una possibilità di continuare la competizione nonostante un girone con un top club come il Napoli e lun grande club ora leader in Spagna. Sono tre club tutti molto vicini tra loro in questo. Calcoli? Puoitutti i tipi di calcoli, ma sono convinto che se perdiamo alla fine saremo fuori. Mi aspetto che il Napoli giochi con la formazione migliore così come fece nella gara di andata.” Foto: twitter uff AZ L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

reportrai3 : Uno slot è il permesso ad atterrare e decollare in un aeroporto. Alitalia ha venduto 5 coppie di slot ad Etihad per… - 11contro11 : AZ Alkmaar-Napoli, Slot:'Non è necessario vincere' #AZAlkmaar #EuropaLeague #11contro11 - DOC_83_ : RT @Agimegitalia: Chiusura #sale #giochi e #scommesse: #Covid19 riporta lancette dell’orologio del settore indietro di 10 anni. A fine 2020… - inutileIT : «La sua vicina di casa si era preoccupata, incrociandola sul pianerottolo, perché non era la prima volta che notava… - sscalcionapoli1 : AZ, Slot in conferenza: 'Speciale essere in corsa e vicini a due top club. Niente calcoli...' #AzAlkmaarNapoli #UEL… -

Ultime Notizie dalla rete : Slot “E’ Allarme pensioni e previdenza per gli italiani. Cosa sapere (e fare) prima che sia troppo tardi. Fortune Italia