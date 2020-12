Slittino | i convocati dell’Italia per la tappa di Altenberg | Dominik Fischnaller guida la spedizione azzurra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 diartificiale faad, in Germania, per il secondo appuntamento stagionale del circuito maggiore. Archiviato il weekend inaugurale di Igls, la Nazionale italiana si appresta ad affrontare un fine settimana molto importante per provare a migliorare ulteriormente i buoni risultati ottenuti in Austria. Confermata in toto la composizione della formazione tricolore:e Kevin, Leon Felderer e Lukas Gufler gareggeranno nel singolo maschile, mentre Verena Hofer, Marion Oberhofer, Andrea Voetter e Nina Zoeggler saranno in gara tra le donne. Per quanto riguarda il doppio, il Bel Paese schiera tre equipaggi composti da Ludwig Rieder/Patrick Rastner, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler/Fabian Malleier. Il programma del weekend ...