Siviglia-Chelsea 0-4 | poker di Giroud

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 3 dicembre 2020)0-4. Si conclude così il match al Ramón Sánchez-Pizjuán, valido per la 5° giornata della fase a gironi di Champions League. Entrambe si erano già qualificate agli ottavi, ma ilcon questo successo si garantisce il primo posto nel girone. Nell’altro match del gruppo E il Krasnodar ha vinto per 1 a 0 contro il Rennes, qualificandosi per l’Europa League. Dunque la classifica del gruppo E è:13,10, Krasnodar 4, Rennes 1. In questa partita l’UEFA lancia un nuovo esperimento di progresso tecnologico dalla sua sede a Nyon. Si tratta del VAR Remote Control, ovvero il controllo da remoto dell’assistenza tecnologica. Cos’è successo nel primo tempo? Sono passati solo ventinove secondi dall’inizio del match e gli ospiti sono subito pericolosi con Havertz. ...