Sindrome di Kawasaki legata al Covid, tre bambini di Como sono ricoverati (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Redazione Tre bambini, di 5, 3 e 2 anni, residenti in diversi Comuni della provincia di Como, sono stati ricoverati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como) con la cosiddetta Sindrome di Kawasaki, potenzialmente correlata a Covid-19. Due di loro sono stati trasferiti nelle terapie intensive pediatriche dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e del Impronta Unika.

