Sicurezza idraulica del fiume Adige | lavori da Merano a Salorno

Gli ultimi due eventi di piena lungo il fiume Adige (30/31 agosto e 5 ottobre) hanno messo a dura prova gli argini in Bassa Atesina e a monte della città di Bolzano, riferisce il direttore dell'Ufficio provinciale Sistemazione bacini montani Sud Fabio De Polo. In entrambi gli eventi è stato lanciato l'allarme al fine di prevenire le conseguenze di una rottura arginale. Mentre per l'evento di fine agosto 2020 il problema ha riguardato principalmente la possibile ostruzione del ponte di Egna, per gli argini a monte di Bolzano il 5 ottobre 2020 si è giunti quasi alla tracimazione degli stessi in destra orografica in prossimità della superstrada Merano-Bolzano. Attualmente a Egna è in completo rifacimento il ponte. Il nuovo ponte verrà realizzato senza pile in alveo garantendo un sostanziale miglioramento nei confronti di una possibile ...

Se da un lato la vegetazione contribuisce ad un miglioramento ecologico dello stato del fiume e delle sue sponde, dall’altro se non opportunamente controllata è fonte di pericolo per la sicurezza ...

Legname sulle rive per rivitalizzare fauna ittica e macroinvertebrati. Al via un progetto pilota in 4 fiumi altoatesini

BOLZANO. Si è conclusa oggi, in Alto Adige, lungo quattro percorsi di analisi, la prima fase del progetto pilota “Legname d’alveo", per la rivitalizzazione dei corsi di acqua attraverso l’introduzione ...

BOLZANO. Si è conclusa oggi, in Alto Adige, lungo quattro percorsi di analisi, la prima fase del progetto pilota "Legname d'alveo", per la rivitalizzazione dei corsi di acqua attraverso l'introduzione ...