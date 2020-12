Sì, l’Italia è uno dei Paesi europei in cui si legge meno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Martedì 1 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità dell’affermazione, sostenuta dal direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica di Milano Carlo Cottarelli, secondo cui l’Italia sarebbe uno dei Paesi europei in cui si legge di meno.Si tratta di una notizia vera.L’affermazione è contenuta in un’intervista a Carlo Cottarelli pubblicata il 30 novembre 2020 da Repubblica, in occasione del lancio della campagna #AttenzioneLaLetturaCreaIndipendenza, pensata dallo stesso Cottarelli per spingere gli italiani a leggere più libri. «Siamo uno dei Paesi in Europa che legge meno. Non è un buon segnale, bisogna cercare di cambiare» ha ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Martedì 1 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità dell’affermazione, sostenuta dal direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica di Milano Carlo Cottarelli, secondo cuisarebbe uno deiin cui sidi.Si tratta di una notizia vera.L’affermazione è contenuta in un’intervista a Carlo Cottarelli pubblicata il 30 novembre 2020 da Repubblica, in occasione del lancio della campagna #AttenzioneLaLetturaCreaIndipendenza, pensata dallo stesso Cottarelli per spingere gli italiani are più libri. «Siamo uno deiin Europa che. Non è un buon segnale, bisogna cercare di cambiare» ha ...

