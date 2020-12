Sì all' obbligo del vaccino ma solo con una legge Il parere dei costituzionalisti

Leggi su agi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) AGI - Idanno il via libera all'ipotesi dell'obbligatorietà del vaccino anti-Covid purché ci sia "una" e "l'approvazione del Parlamento". "La Costituzione pone delle condizioni sui trattamenti sanitari obbligatori, tra cui rientrano anche i vaccini, ma li vincola alla fonte legislativa", spiega all'AGI il giurista ed ex presidente della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli. "Nessuno può essere obbligato a sottoporsi alla vaccinazione senza che ci sia una", mette in guardia Mirabelli. E questo perché "certe scelte devono essere compiute allo scopo di ottenere un bilanciamento tra l'interesse collettivo e la scelta personale". Non: per introdurre l'obbligatorietà vaccinale, osserva il costituzionalista Michele Ainis, "non si può procedere attraverso un dpcm. E la decisione finale ...