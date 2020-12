Serie C, vince l’Avellino. Pareggia il Palermo. I risultati dei recuperi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si chiudono alcune partite dei recuperi di Serie C: nel girone C vince l’Avellino in casa del Potenza grazie al gol di Maniero al 69?. Pareggia 3-3 il Palermo contro la Viterbese in una gara ricca di gol segnati tutti nel secondo tempo: Lucca con una doppietta regala nei minuti di recupero un punto preziosissimo ai siciliani. vince anche la Vibonese 2-0 contro Casertana. Nel girone B vince anche la Sambenedettese 3-2 in casa dell’Arezzo mentre nel girone A la Lucchese chiude con un rotondo 1-0 ai danni del Pontedera. Pergolettese-Juve U23 1-3 Pontedera-Lucchese 0-1 Arezzo-Sambenedettese 2-3 Casertana-Vibonese 2-0 Palermo-Viterbese 3-3 Potenza-Avellino 0-1 Catania-Bisceglie h18 Foto: twitter uff Palermo L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si chiudono alcune partite deidiC: nel girone Cin casa del Potenza grazie al gol di Maniero al 69?.3-3 ilcontro la Viterbese in una gara ricca di gol segnati tutti nel secondo tempo: Lucca con una doppietta regala nei minuti di recupero un punto preziosissimo ai siciliani.anche la Vibonese 2-0 contro Casertana. Nel girone Banche la Sambenedettese 3-2 in casa dell’Arezzo mentre nel girone A la Lucchese chiude con un rotondo 1-0 ai danni del Pontedera. Pergolettese-Juve U23 1-3 Pontedera-Lucchese 0-1 Arezzo-Sambenedettese 2-3 Casertana-Vibonese 2-0-Viterbese 3-3 Potenza-Avellino 0-1 Catania-Bisceglie h18 Foto: twitter uffL'articolo ...

clikservernet : Serie C, vince l’Avellino. Pareggia il Palermo. I risultati dei recuperi - Noovyis : (Serie C, vince l’Avellino. Pareggia il Palermo. I risultati dei recuperi) Playhitmusic - - Hawaian_mclovin : @gipsylenu @Democristiano7 Aah il matto, tifo ivar perché so che se vince lui moriranno tutti e finirà la serie - infoitsalute : Le Serie TV più viste in streaming: La regina degli scacchi vince la partita! - Coladiri : Impresa Inter: vince 3-2 in casa del Borussia M. e spera ancora nella qualificazione -

Ultime Notizie dalla rete : Serie vince Serie C, vince l’Avellino. Pareggia il Palermo. I risultati dei recuperi alfredopedulla.com Epilessia e lavoro, doppia sfida: trovarlo e vincere i pregiudizi

Secondo una ricerca soltanto il 40 per cento delle persone con questa patologia è occupata. Pesano ancora troppo i molti preconcetti, anche nel mondo dei datori ...

Keep Your Hands Off Eizouken: per il New York Times è tra le migliori serie tv del 2020

L'anime tratto dall'opera di Sumito Owara conquista la critica e guadagna un posto nella classifica annuale del New York Times!

Secondo una ricerca soltanto il 40 per cento delle persone con questa patologia è occupata. Pesano ancora troppo i molti preconcetti, anche nel mondo dei datori ...L'anime tratto dall'opera di Sumito Owara conquista la critica e guadagna un posto nella classifica annuale del New York Times!