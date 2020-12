Serie B, pari tra Monza e Vicenza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel recupero della 3a giornata della Serie BKT, Monza e L.R. Vicenza chiudono sull'1-1. Allo U-Power Stadium Maric non basta un super Maric al Monza per centrare la seconda vittoria consecutiva: i biancorossi non chiudono la gara nel primo tempo e subiscono il pareggio del LR Vicenza nella ripresa.A Monza si gioca regolarmente dopo la nevicata del pomeriggio e i padroni di casa fanno la partita fin da subito, ma la prima occasione è per il Vicenza al 7’: ci vogliono prima un intervento determinante di Bellusci e poi una grande parata di Lamanna per salvare i brianzoli.Scampato il pericolo, la squadra di Brocchi prende il controllo del match e al 18’ passa in vantaggio: bel cross pennellato da destra di Sampirisi e stacco imperioso di Maric, che incorna il suo secondo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel recupero della 3a giornata dellaBKT,e L.R.chiudono sull'1-1. Allo U-Power Stadium Maric non basta un super Maric alper centrare la seconda vittoria consecutiva: i biancorossi non chiudono la gara nel primo tempo e subiscono il pareggio del LRnella ripresa.Asi gioca regolarmente dopo la nevicata del pomeriggio e i padroni di casa fanno la partita fin da subito, ma la prima occasione è per ilal 7’: ci vogliono prima un intervento determinante di Bellusci e poi una grande parata di Lamanna per salvare i brianzoli.Scampato il pericolo, la squadra di Brocchi prende il controllo del match e al 18’ passa in vantaggio: bel cross pennellato da destra di Sampirisi e stacco imperioso di Maric, che incorna il suo secondo ...

