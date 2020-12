Serie B | Monza-Vicenza finisce in parità

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Al Brianteo dila sfida tra, recupero della terza giornata diB, si è conclusa 1-1. La squadra di casa era passata in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di testa dell’attaccante croato Maric su cross dalla destra di Sampirisi. Il pareggio delè giunto nella ripresa in seguito a un’azione di contropiede condotta e conclusa da Dalmonte. Un punto a testa, dunque, per le squadre allenate da Brocchi e Di Carlo. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

