Scuole e trasporti, prefetti in campo. L'ira dei governatori: non potete scavalcarci (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Palazzo Chigi si affida ai suoi funzionari: "Faranno da coordinatori per organizzare la ripartenza delle lezioni in sicurezza". Sul tavolo anche le corse dei bus. Conte vorrebbe far tornare in classe ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Palazzo Chigi si affida ai suoi funzionari: "Faranno da coordinatori per organizzare la ripartenza delle lezioni in sicurezza". Sul tavolo anche le corse dei bus. Conte vorrebbe far tornare in classe ...

kadreg1 : @tempoweb @FrancoBechis Riaprono le #scuole ma per i trasporti in sicurezza è stata fatta una beata minchia. Nel fr… - Italia_Notizie : Orari di scuole e trasporti: riforma ancora incompleta«Manca la cabina di regia» - NOprisonersEVER : @donnadimezzo Dati al 31 ottobre e l'80% delle scuole questo articolo ed i. Grafici dicono che scuole + trasporti a… - daniloraineri : Il m5s deve mandare al diavolo il mes. Ma non lo fa. Anzi. Revocare le concessioni? No. Acqua pubblica? No. I banch… - marcocorna32 : @valy_s Si sa che la colpa sono gli italiani in agosto....non di sicuro l' inadeguatezza dei trasporti da settembr… -