Scuola, Miozzo sbotta contro il leghista Sasso in Commissione: “Mai giocato sulla pelle di nessuno” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Duro scontro in Commissione cultura della Camera tra il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo e il deputato leghista Rossano Sasso. Dopo alcune domande sui numeri del contagio all’interno delle scuole e alcune perplessità sulla riapertura degli istituti “senza dati e senza misure serie”, Miozzo risponde all’onorevole. “I dati di cui abbiamo disponibilità li trovate nel documento, il numero totale non glielo posso dare”, spiega. “Mi dispiace per chi mi reputa l’avvocato difensore del ministro dell’Istruzione – continua – Io difendo la Scuola come universo che è richiamato anche dalla nostra costituzione”. Fuori dai microfoni, però, si sente il deputato controbattere ancora: “Si decide sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Duro sincultura della Camera tra il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostinoe il deputatoRossano. Dopo alcune domande sui numeri del contagio all’interno delle scuole e alcune perplessitàriapertura degli istituti “senza dati e senza misure serie”,risponde all’onorevole. “I dati di cui abbiamo disponibilità li trovate nel documento, il numero totale non glielo posso dare”, spiega. “Mi dispiace per chi mi reputa l’avvocato difensore del ministro dell’Istruzione – continua – Io difendo lacome universo che è richiamato anche dalla nostra costituzione”. Fuori dai microfoni, però, si sente il deputatobattere ancora: “Si decide...

Herbert403 : Scuola, Miozzo sbotta contro il leghista Sasso in Commissione: “Mai giocato sulla pelle di nessuno”… - clikservernet : Scuola, Miozzo sbotta contro il leghista Sasso in Commissione: “Mai giocato sulla pelle di nessuno” - Noovyis : (Scuola, Miozzo sbotta contro il leghista Sasso in Commissione: “Mai giocato sulla pelle di nessuno”) Playhitmusic… - Gustav45114190 : RT @ArmandoTerminio: La trasmissione via #aerosols può avvenire a una distanza maggiore di 2mt da una persona infetta. Pertanto, per il con… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Scuola, scontro tra Miozzo e il leghista Sasso in Commissione. Il tecnico: “Mai giocato sulla pelle di nessuno”. Il de… -