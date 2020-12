Scontro tra Cuccarini e Celentano | Lorella | “Sei gelosa?” e Alessandra si vendica così | “Hai sbagliato mestiere”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Scintille ad Amici di Maria De Filippi La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha preso al via un paio di settimane fa. Chi segue il talent show sa perfettamente che ci sono stati due new entry, ovverocome professoressa di ballo e Arisa di canto. E proprio l’ex conduttrice de La vita in diretta è stata protagonista di un battibecco con un pilastro del programma Mediaset, ossia. Tra le due colleghe sono volati degli stracci tutto per una battuta di Queen Mary. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto. Botta e risposta traLa terza puntata di Amici pomeridiano ha visto protagonista unotra due professionisti. Quando Maria De ...