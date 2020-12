Sci di fondo: Norvegia, Svezia e Finlandia sospendono il loro impegno internazionale. Fis sotto accusa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelle ultime quarantotto ore l’ambiente dello sci di fondo è stato sconvolto da una serie di rinunce alle due tappe di Coppa del Mondo previste da qui a fine dicembre, ovvero Davos e Dresda. Il primo ad aprire le danze è stato Johannes Høsflot Klæbo, che ha annunciato la sua decisione di non partecipare ad alcuna competizione di carattere internazionale almeno sino al Tour de Ski. Il ventiquattrenne norvegese è stato seguito a ruota dal connazionale Emil Iversen, ma i due hanno semplicemente anticipato una scelta della propria federazione nazionale. Infatti nella giornata di martedì 1 dicembre, la Norvegia ha ufficializzato la propria rinuncia agli appuntamenti previsti in Svizzera e in Germania, affermando che si ritiene troppo elevato il rischio di essere infettati dal Covid-19 poiché “mantenere le distanze ed evitare i contatti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelle ultime quarantotto ore l’ambiente dello sci diè stato sconvolto da una serie di rinunce alle due tappe di Coppa del Mondo previste da qui a fine dicembre, ovvero Davos e Dresda. Il primo ad aprire le danze è stato Johannes Høsflot Klæbo, che ha annunciato la sua decisione di non partecipare ad alcuna competizione di caratterealmeno sino al Tour de Ski. Il ventiquattrenne norvegese è stato seguito a ruota dal connazionale Emil Iversen, ma i due hanno semplicemente anticipato una scelta della propria federazione nazionale. Infatti nella giornata di martedì 1 dicembre, laha ufficializzato la propria rinuncia agli appuntamenti previsti in Svizzera e in Germania, affermando che si ritiene troppo elevato il rischio di essere infettati dal Covid-19 poiché “mantenere le distanze ed evitare i contatti ...

MasashiKohmura : RT @FondoItalia: VIDEO - Fondo, Underup prosegue la preparazione a Livigno; ne parliamo con Luca Compagnoni - CKellystlgdr : @Alec_Stl *Sgrana gli occhi, non ci aveva proprio pensato anche perchè lei per prima non sapeva quando lui si sareb… - BImprese : @regionetoscana #Bando Sistema #Neve 2020. Finanziamento a fondo perduto fino all'80% per la sicurezza e la moder… - FondoItalia : VIDEO - Fondo, Underup prosegue la preparazione a Livigno; ne parliamo con Luca Compagnoni - GianpaoloNasta : @Pazzocriminale_ Dai che fra 1 centimetro esce quello che fa sci di fondo! ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo Sci Fondo: anche Svezia e Finlandia rinunciano alle tappe di Davos e Dresda! NEVEITALIA.IT Pellegrino & Co. già a Davos per allenarsi, la partecipazione degli azzurri è confermata

Dopo la rinuncia degli squadroni scandinavi per la prossima tappa di Coppa del Mondo, la FISI ha annunciato un quartetto in Svizzera, con la composizione definitiva nei ...

Covid: sci nordico; Svezia e Finlandia saltano due gare cdm

STOCCOLMA, 02 DIC - Le federazioni sci di Svezia e Finlandia hanno deciso, seguendo l'esempio della Norvegia, di non schierare alcun atleta nelle prossime due tappe di Coppa del Mondo di sci di fondo ...

Dopo la rinuncia degli squadroni scandinavi per la prossima tappa di Coppa del Mondo, la FISI ha annunciato un quartetto in Svizzera, con la composizione definitiva nei ...STOCCOLMA, 02 DIC - Le federazioni sci di Svezia e Finlandia hanno deciso, seguendo l'esempio della Norvegia, di non schierare alcun atleta nelle prossime due tappe di Coppa del Mondo di sci di fondo ...