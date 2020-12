Sci alpino, i convocati dell’Italia per i due giganti di Santa Caterina: torna Riccardo Tonetti, c’è Luca De Aliprandini (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Prosegue il percorso di avvicinamento della squadra azzurra di sci alpino in vista della prossima tappa di Coppa del Mondo 2020-2021, in programma a Santa Caterina Valfurva nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre. La località valtellinese ospiterà infatti due slalom giganti maschili consecutivi in cui l’Italia proverà a ben figurare, nel tentativo di migliorare i risultati ottenuti a Soelden lo scorso 18 ottobre nella prova inaugurale della stagione. Il Direttore Tecnico Roberto Lorenzi ha già convocato sette degli otto atleti che prenderanno parte alle gare del weekend, mentre l’ultimo nome verrà deciso dopo le prove di Coppa Europa a Gurgl. Saranno Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Riccardo Tonetti (al rientro dopo la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Prosegue il percorso di avvicinamento della squadra azzurra di sciin vista della prossima tappa di Coppa del Mondo 2020-2021, in programma aValfurva nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre. La località valtellinese ospiterà infatti due slalommaschili consecutivi in cui l’Italia proverà a ben figurare, nel tentativo di migliorare i risultati ottenuti a Soelden lo scorso 18 ottobre nella prova inaugurale della stagione. Il Direttore Tecnico Roberto Lorenzi ha già convocato sette degli otto atleti che prenderanno parte alle gare del weekend, mentre l’ultimo nome verrà deciso dopo le prove di Coppa Europa a Gurgl. SarannoDe, Giovanni Borsotti, Roberto Nani,(al rientro dopo la ...

OA_Sport : Sci alpino: cancellate le gare femminili di Coppa del Mondo a Yanqing, manca solo l’ufficialità - RSIsport : ????? La Federazione svedese di sci di fondo segue l'esempio norvegese e rinuncia alle prossime due tappe di CdM a Da… - sportface2016 : #Sci alpino, Mikaela #Shiffrin salta anche la tappa di #StMoritz - OA_Sport : Sci alpino, Luca De Aliprandini più maturo di testa e tecnica più solida. E’ l’anno buono per il podio? - RaiSport : ? #Shiffrin diserta anche St. Moritz L'americana dovrebbe tornare in pista per i 2 giganti di #Coirchevel il 12 e 1… -