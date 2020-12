Sci alpino | cancellate le gare femminili di Coppa del Mondo a Yanqing | manca solo l’ufficialità

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Federazione cinese di sciha comunicato alla FIS l’intenzione di non ospitare la tappa femminile didel2020-2021 in programma a febbraio in quel di. La decisione, non ancora ufficiale ma ormai definitiva, è arrivata in seguito alle restrizioni imposte dalle autorità locali (quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi arriva dall’estero) per limitare le possibilità di contagio da Covid-19. In attesa della comunicazione ufficiale da parte degli organizzatori cinesi (arriverà nei prossimi giorni), la Federazione Internazionale dello Sci ha già informato le varie squadre del circuito maggiore di non pianificare la trasferta cinese. La località diavrebbe ospitato il circo bianco nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 per una discesa libera ed un ...