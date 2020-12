Scarlett Johansson farebbe il ministro degli Esteri meglio di Di Maio sull’Egitto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La comunità internazionale ha un serio problema con l’Egitto. l’Italia ha un problema enorme con l’Egitto. Eppure Scarlett Johansson è riuscita con un solo video a fare di più della Farnesina. Esattamente, è successo proprio questo nelle ultime ore. L’attrice statunitense è riuscita con un video a fare molto di più della nostra ambasciata e del nostro ministero degli Esteri, facendo una cosa molto chiara. Dicendo in faccia all’Egitto che deve rispettare i diritti umani. Puro e semplice. Altro che relazioni internazionali e buoni rapporti tra nazioni. L’Egitto sta sistematicamente incarcerando e uccidendo persone che ritiene “pericolose” e tutto questo nel silenzio della comunità internazionale. L’Italia, dopo proprio gli egiziani, è uno dei Paesi ad aver pagato il prezzo più alto con questo silenzio. L’uccisione di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La comunità internazionale ha un serio problema con l’Egitto. l’Italia ha un problema enorme con l’Egitto. Eppureè riuscita con un solo video a fare di più della Farnesina. Esattamente, è successo proprio questo nelle ultime ore. L’attrice statunitense è riuscita con un video a fare molto di più della nostra ambasciata e del nostro ministero, facendo una cosa molto chiara. Dicendo in faccia all’Egitto che deve rispettare i diritti umani. Puro e semplice. Altro che relazioni internazionali e buoni rapporti tra nazioni. L’Egitto sta sistematicamente incarcerando e uccidendo persone che ritiene “pericolose” e tutto questo nel silenzio della comunità internazionale. L’Italia, dopo proprio gli egiziani, è uno dei Paesi ad aver pagato il prezzo più alto con questo silenzio. L’uccisione di ...

amnestyitalia : Anche Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di #PatrickZacki e lo staff di @EIPR, che da tempo lottano per i d… - Agenzia_Ansa : L'appello di Scarlett #Johansson per liberare lo studente egiziano Patrick #Zaki ed altri 4 attivisti. #ANSA - Tg3web : Anche l'attrice Scarlett Johansson si unisce al coro di voci internazionali che chiedono la scarcerazione immediata… - MPoltero : RT @ilriformista: 'Parlare oggi in Egitto è pericoloso. Voglio sottolineare la difficile situazione in cui si trovano quattro persone ingiu… - Itsrowsheart : RT @fleursparadise: pazzesco come si stia dando da fare più Scarlett Johansson che l’intero governo italiano -

Zaki: la grande Scarlett Johansson e il piccolo ministro italiano

La star del cinema ha fatto un video per chiedere la "scarcerazione" di quattro attivisti egiziani tra cui Patrick Zaki, lo studente dell'università di Bologna in cella con l'accusa di propaganda sovv ...

La star del cinema ha fatto un video per chiedere la "scarcerazione" di quattro attivisti egiziani tra cui Patrick Zaki, lo studente dell'università di Bologna in cella con l'accusa di propaganda sovv ...