Scarlett Johansson chiede libertà per Patrick Zaki: "Il crimine? Ha difeso la dignità degli egiziani" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'attrice statunitense Scarlett Johansson ha pubblicato un video su Youtube in cui chiede la "scarcerazione immediata" di quattro appartenenti all'ong egiziana per la difesa dei diritti civili "Eipr" tra cui Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in custodia cautelare con l'accusa di propaganda sovversiva. "Far sentire la propria voce in Egitto oggi è pericoloso", ha detto la star di Hollywood all'inizio del video."Vorrei citare i guai di quattro esseri umani arrestati erroneamente per il loro lavoro compiuto lottando per la dignità degli altri: Gasser, Karim, Mohamed e Zaki dell'Iniziativa egiziana per i diritti personali" (Eipr), ha detto l'attrice americana riferendosi rispettivamente anche al direttore esecutivo Gasser Abdel ...

amnestyitalia : Anche Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di #PatrickZacki e lo staff di @EIPR, che da tempo lottano per i d… - Agenzia_Ansa : L'appello di Scarlett #Johansson per liberare lo studente egiziano Patrick #Zaki ed altri 4 attivisti. #ANSA - repubblica : Scarlett Johansson chiede libertà per Zaky - GabrieleDeFazi4 : E niente, Scarlett Johansson ha fatto più di Luigi Di Maio per #Zaky #FreePatrickZaki - parrucuttia : #ScarlettJohansson chiede la scarcerazione dei giovani egiziani, fra i quali #PatrickZaki. Vivere in #Egitto è peri… -