Saronno | pronti 300mila euro per la manutenzione delle scuole Lavori al via a Natale

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’Assessore aPubblici, Decoro Urbano, Innovazione di, Novella Ciceroni, ha reso noti gli interventi dipianificati nellesaronnesi. Isi svolgeranno durante il periodovacanze di2020 e quellovacanze estive del 2021. La scelta è stata presa in accordo con i dirigenti scolastici per non interferire td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.