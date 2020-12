Santa Maria C V | nuova sala lettura per la biblioteca comunale con fondi della Regione

adorevstylez : santa maria madre di dio prega per noi peccatori - sceppacerca : RT @CauseSanti: Sul nostro sito la riflessione del Prefetto S.Em. Marcello #Semeraro all’indomani del #Concistoro nel quale #PapaFrancesco… - Sulserio1 : Che bella telefonata! Sarebbe una versione in chiave contemporanea della consegna a domicilio delle pagine gialle.… - 4n1mo51t1som1n4 : @LivioBaz Ma io ho casa a Santa Maria Navarrese. Nn la sfrutto molto, d'estate l'affitto, ma quest'anno ho fatto tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria

Lecco Notizie

CUNEO CRONACA - L'Abio, associazione per il bambino in ospedale di Cuneo, ha donato una serie di divise all'insegnante ospedaliera, Maria Teresa Lingua, per la scuola in Pediatria in sicurezza. La con ...Installazione della Iliad, cresce la protesta. Regini: l’impianto di Santa Maria Apparente sarà trasferito a spese di noi cittadini ...