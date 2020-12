Sanità | Bindi | ' parole Strada infondate | grazie a chi difende mio lavoro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Ringrazio quanti hanno difeso il miodi ministro dellamesso in dubbio dalledi Gino. In questo periodo le polemiche risultano particolarmente insopportabili ma altrettanto le affermazioni". Così Rosyex ministro della Salute. "Asuggerisco una rapida lettura della riforma che fu varata nel 1999 come decreto legislativo 229. Sarà chiaro allora che quella riforma ha fermato la deriva privatistica avviata dalla controriforma De Lorenzo (decreto legislativo502/ 92) e ha salvaguardato l'universalità del SSN garantendo la sostenibilità finanziaria dei livelli essenziali di assistenza; introducendo i principi della programmazione sia per il pubblico che per il privato; rafforzando le regole per ...