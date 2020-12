Salvini contro Conte e Speranza: Natale blindato? «Almeno ricordatevi dei figli di genitori separati» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Salvini sul Natale di governo blindato tuona in aula contro Conte e Speranza: chiusure? «Almeno ricordatevi dei figli di genitori separati». Sulle controverse misure del governo in vista del Natale, Salvini spara a zero su premier, ministri e esperti nominati. Specie per quanto riguarda il commissario straordinario Arcuri, contro le cui mansioni da “assopigliatutto” Salvini riserva un capitolo a parte del suo intervento al Senato di oggi. E così, ospite in radio e intervenendo in Aula, boccia senza riserve la linea dura varata dall’esecutivo col Dpcm Natale. Partendo, nella diversità delle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020)suldi governotuona in aula: chiusure? «deidi». Sulleverse misure del governo in vista delspara a zero su premier, ministri e esperti nominati. Specie per quanto riguarda il commissario straordinario Arcuri,le cui mansioni da “assopigliatutto”riserva un capitolo a parte del suo intervento al Senato di oggi. E così, ospite in radio e intervenendo in Aula, boccia senza riserve la linea dura varata dall’esecutivo col Dpcm. Partendo, nella diversità delle ...

